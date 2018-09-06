Солонтай: если до октября ВР не изменит ЦИК, люди выйдут с мусорными баками

Верховная Рада исчерпала «все приличные сроки» обновления ЦИК. Зато нынешняя комиссия уже неоднократно себя дискредитировала, в частности, и не отреагировав должным образом на нарушения во время выборов в ОТГ. Поэтому, если до октября новый состав таки не выберут, это может привести к общественным протестам.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал политический эксперт Александр Солонтай.

«Я не гарантирую, что удастся сдержать людей, чтобы они действительно не вышли под ЦИК с мусорными баками и не взяли штурмом эту комиссию. Поэтому, надеюсь, что ВР просто хватит ума не подставляться под удар, с которого могут начаться октябрьские акции за Избирательный кодекс», – отметил Солонтай.

Ведь, по его мнению, последствия таких событий могут быть очень не предсказуемы.

«Верховная Рада исчерпала все приличные сроки. Даже в июле перед каникулами депутаты не смогли утвердить новый состав. Поэтому к ним, на самом деле, огромные претензии», – отметил эксперт.

К тому же, по его словам, к этому составу ЦИК существуют претензии не только из-за того, что комиссия ранее, в прошлые политические периоды, обращалась к каким-то нарушениям. Она и сейчас «творит дела».

«Конкретно в 2018 году они отменили выборы в объединенных территориальных общин, потому что получили такую ручную команду. К тому же, этот состав не среагировал на массовые подкупы и нарушения, которые произошли весной этого года. В правоохранительных органах открыты соответствующие дела про сфальсифицированные выборы на ОТГ», – возмущался Солонтай.

Он подчеркнул: эта ЦИК еще и «абсолютно ничего не делает», чтобы исправить проблемы. Зато от нее очень многое зависит, ведь работа комиссии заключается не только в том, чтобы «забить цифры в результатах».

«От нее зависит кадровый состав низовых комиссий, представление в ВР о назначении и переназначении выборов там, где они должны быть, процедуры, техники, подсчета, работы УИК и наблюдателей всего процесса. Там есть очень много скрытых вещей. К тому же, через Центральную комиссию проходит и качество подготовки материального обеспечения работы системы выборов», – рассказал политэксперт.

И нынешний состав комиссии – на крючке у политиков из-за «черных пятен» в биографиях.

«Нафталиновое ЦИК выполняет все, что им скажут. Это люди, которые ходят под криминалом, в любой момент их всех можно пересажать», – говорит Солонтай.

Как сообщалось, еще 5 июля на заседании ВРУ во время рейтингового голосования по вхождению в рассмотрение вопросов об увольнении действующих членов ЦИК и назначения новых, депутатам не хватило голосов.

Закрывая восьмую сессию ВРУ, спикер Андрей Парубий заявил, что первым вопросом девятой сессии Верховной Рады должен стать вопрос обновления ЦИК.

Следовательно, уже на этой неделе председатель ВР подчеркнул: состав Центральной избирательной комиссии должен быть обновлен в течение ближайших недель.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.