СНБО одобрил оборонный бюджет Украины на 2019 год

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, в целом на потребности сектора нацбезопасности и обороны будет направлено свыше 5% ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании в четверг.

«Одним из важных приоритетов бюджета следующего года по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих», – секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

По его словам, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланировано выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупки новых образцов вооружения и военной техники, в частности современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, крылатых ракет), усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Предполагается также реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защиты информации; выполнения Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты, борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.

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