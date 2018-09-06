Сегодня депутаты Верховной Рады рассмотрят введение нового приветствия в ВСУ

ВР рассмотрит в четверг президентский законопроект, предусматривающий установление в Вооруженных Силах Украины нового приветствия «Слава Украине! – Героям слава!» вместо приветствия советского образца, и вето Президента на закон об экспорте древесины.

Об этом говорится в повестке дня Рады.

Парламент также рассмотрит в первом чтении законопроекты №7017 «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы» и альтернативного ему проекта №7017-1, которыми предлагается ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы гражданами государства-агрессора.

В повестке дня также большой блок ратификационных законопроектов, в частности ратификация Соглашения с Турцией о взаимном содействии и защите инвестиций, с Португалией – об экономическом сотрудничестве. Кроме того, запланирована ратификация Соглашения между правительством Украины и правительством США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США «О налоговых требования к иностранным счетов» (правительственный проект № 0179) с принятием в первом чтении связанных с этим законопроектов №8189 и №8190, предусматривающие внесение изменений к некоторым законам Украины и Налогового кодекса.

После этого блока депутаты рассмотрят вето Президента на Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов». Также будет рассматриваться вето главы государства на Закон «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законов Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины», которым предусматривается оказание господдержки аграриям на приобретение вагонов для перевозки зерна.

Депутаты также рассмотрят законопроект №7286 об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения, в частности управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием лекарств или препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Далее будут рассматриваться правительственные законопроекты №8102 «О защитных мерах», №8103 «О защите от субсидированного импорта», №8104 «О защите от демпингового импорта» и №8105 «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины в сфере торговой защиты».

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