Российские каналы снимают, как боевики отрабатывают «химатаку», – разведка

Командование российско-оккупационных войск в экстренном порядке проводит занятия своих подразделений с применением химзащиты. Эти занятия снимают российские каналы.

Об этом сообщил на брифинге в четверг представитель Министерства обороны полковник Максим Праута со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ, передает Укринформ.

«Командование российско-оккупационных войск в экстренном порядке усиливает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ к действиям с применением химического оружия и в условиях ухудшения экологической обстановки. В подразделениях противника проводились занятия по выполнению личным составом мероприятий по тревоге в средствах химической защиты, отрабатывались действия в условиях радиационного и химического загрязнения окружающей среды», – сказал спикер.

По его словам, 5 сентября в соединениях и частях оккупационных войск прозвучал сигнал «химическая тревога». В соединения и части боевиков также прибыли специальные съемочные группы российских пропагандистов для подготовки видеоматериалов по действиям личного состава в условиях экологического кризиса.

«Заблаговременно отснятые в ходе учебных занятий и смонтированные материалы в случае возникновения по вине оккупантов экологического кризиса в регионе могут быть использованы российскими СМИ для дезинформации общественности и дискредитации действий Объединенных сил», – подчеркнул спикер.

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