Рева заявил, что на постоянной основе за границей работает около 3 млн украинцев

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, на постоянной основе за границей работает около трех миллионов украинцев.

Об этом сообщает Неделя.

Отмечается, что данное заявление прозвучало во время 28-го Экономического форума в Польше.

По его словам, кроме экономического фактора на миграцию влияют и безопасный, как показывает ситуация в Украине.

В частности, он подчеркнул, что сейчас в Украине происходит уже вторая волна миграции, первая была в начале 1990-х, в основном в России.

Так, министр отметил, что с начала 2014 года, по причине российской агрессии и падения социального уровня, началась новая волна выезда украинских граждан в поисках лучших экономических условий.

В то же время Рева отметил, что власть беспокоит социальная защищенность украинских мигрантов, ведь часто они жертвуют социальным страхованием для увеличения своей привлекательности на рынке труда.

Кроме того, он добавил, что Киев заключил соглашения с почти 20 странами относительно социальной защиты на межгосударственном уровне на основных направлениях трудовой миграции, и теперь главным вызовом является контроль соблюдения этих соглашений.

В свою очередь, Василий Воскобойник, президент всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, отметил, что наиболее популярным направлением для работников из нашего государства является Европа.

Также он добавил, что сейчас в Польше работает от 1 до 2 млн украинцев. Впрочем, в будущем лидерство может перехватить Германия, более привлекательные условия труда и социальной защиты.

Ранее стало известно, что 4 сентября в Польше, в Крынице-Здруй начнется 28-й Экономический форум. В этом году экономический форум проходит под слоганом «Европа общих ценностей или Европа совместных интересов?». От Кабинета министров на мероприятие приедут министры соцполитики и инфраструктуры Андрей Рева и Владимир Омелян. Также в программе значатся фамилии посла Украины в Польше Андрея Дещицы и главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко.

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