Разрушительные последствия тайфуна Джеби в Японии

4 сентября Японию накрыл один из мощнейших за последние 25 лет тайфун Джеби. Непогода принесла в западную часть страны сильные ливни и мощный ветер, повредила здания, вызвала перебои с транспортом и парализовала работу Международного аэропорта Кансай. На данный момент сообщается об 11 погибших.

Высокие волны, вызванные тайфуном Джеби, накрывают рыболовецкий порт Аки, Япония. Фото: theatlantic.com

Танкер после столкновения с мостом, Осака, Япония, 4 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com

Сильный ветер, вызванный тайфуном Джеби, 4 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com



Лодки плавают вместе с мусором во время тайфуна Джеби, 4 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com



Транспортные средства, поврежденные тайфуном Джеби в Кобе, 5 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com



Разрушения, причиненные тайфуном Джеби. Фото: theatlantic.com



Разбитые и сожженные машины в Нісіномії, Япония, 5 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com



Пассажиры, которые застряли в Международном аэропорту Кансай. Фото: theatlantic.com



Корабль, поврежденный тайфуном Джеби в Нісіномії, 5 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com



Олень стоит возле поваленного дерева, в западной Японии, 5 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com



Поврежденные транспортные средства, Осака, Япония. Фото: theatlantic.com



Сильный ветер повредил машины в Осаке, Япония. Фото: theatlantic.com



The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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