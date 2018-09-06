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четверг, 6 сентября, 2018, 10:33
Разрушительные последствия тайфуна Джеби в Японии
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4 сентября Японию накрыл один из мощнейших за последние 25 лет тайфун Джеби. Непогода принесла в западную часть страны сильные ливни и мощный ветер, повредила здания, вызвала перебои с транспортом и парализовала работу Международного аэропорта Кансай. На данный момент сообщается об 11 погибших.

Високі хвилі, викликані тайфуном Джебі, накривають риболовецький порт Акі, Японія. Фото: theatlantic.com
Высокие волны, вызванные тайфуном Джеби, накрывают рыболовецкий порт Аки, Япония. Фото: theatlantic.com

 

Танкер після зіткнення з мостом, Осака, Японія, 4 вересня 2018 року. Фото: theatlantic.com
Танкер после столкновения с мостом, Осака, Япония, 4 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com
 
Сильний вітер, спричинений тайфуном Джебі, 4 вересня 2018 року. Фото: theatlantic.com
Сильный ветер, вызванный тайфуном Джеби, 4 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com
 
Човни плавають разом зі сміттям під час тайфуну Джебі, 4 вересня 2018 року. Фото: theatlantic.com
Лодки плавают вместе с мусором во время тайфуна Джеби, 4 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com
 
Транспортні засоби, пошкоджені тайфуном Джебі у Кобе, 5 вересня 2018 року. Фото: theatlantic.com
Транспортные средства, поврежденные тайфуном Джеби в Кобе, 5 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com
 
Руйнування, завдані тайфуном Джебі. Фото: theatlantic.com
Разрушения, причиненные тайфуном Джеби. Фото: theatlantic.com
 
Розбиті та спалені автівки у Нісіномії, Японія, 5 вересня 2018 року. Фото: theatlantic.com
Разбитые и сожженные машины в Нісіномії, Япония, 5 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com
 
Пасажири, що застрягли у Міжнародному аеропорту Кансай. Фото: theatlantic.com
Пассажиры, которые застряли в Международном аэропорту Кансай. Фото: theatlantic.com
 
Корабель, пошкоджений тайфуном Джебі у Нісіномії, 5 вересня 2018 року. Фото: theatlantic.com
Корабль, поврежденный тайфуном Джеби в Нісіномії, 5 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com
 
Олень стоїть біля поваленого дерева, у західній Японії, 5 вересня 2018 року. Фото: theatlantic.com
Олень стоит возле поваленного дерева, в западной Японии, 5 сентября 2018 года. Фото: theatlantic.com
 
Пошкоджені транспортні засоби, Осака, Японія. Фото: theatlantic.com
Поврежденные транспортные средства, Осака, Япония. Фото: theatlantic.com
 
Сильний вітер пошкодив автівки в Осаці, Японія. Фото: theatlantic.com
Сильный ветер повредил машины в Осаке, Япония. Фото: theatlantic.com
 

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

Япониястихийное бедствиеновости мира
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2018-09-06 11:35 :07