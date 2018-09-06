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четверг, 6 сентября, 2018, 16:19 События
Rapid Trident-2018: уважаемые гости, десант и наступление с препятствиями

Сегодня, 6 сентября, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в рамках многонационального учения «Репид Трайдент-2018» («Rapid Trident-2018») состоялся День высокопоставленных гостей.

На мероприятие прибыли Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко, представители военного и политического руководства Украины и государств, которые принимают участие в учениях, а также многочисленные иностранные дипломаты.

Про цели и ход учений, а также о боевом пути механизированного подразделения, личный состав которого составляет подавляющую часть украинских участников нынешнего «Репид Трайдент», гостей ознакомили командиры этого подразделения.

Также гостям продемонстрировали работу Центра имитационного моделирования, в котором проходят подготовку штабы уровня батальон-бригада и проводятся командно-штабные компьютерные учения.

После этого на Яворовском военном полигоне гости и представители СМИ наблюдали за отработкой таких тактических элементов, как:

  • наступление механизированной роты, усиленной танковым взводом с преодолением водной преграды;
  • десантирование разведывательной группы спецназа в тыл противника;
  • эвакуация раненого с поля боя с помощью вертолета;
  • проведения инженерной разведки маршрута выдвижения армейского подразделения, выявление и обезвреживание на месте взрывоопасного предмета;
  • проведение специальной обработки военной техники (ее дезактивация и дезинфекция) специализированным подразделением Вооруженных сил Украины.

Справка.

«Репид Трайдент2018» является самым масштабным совместным сухопутным обучением подразделений Вооруженных Сил Украины, других военных формирований Украины (Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Управления Государственной охраны) и военных подразделений иностранных государств. В нем принимают участие воинские подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 странпартнеров НАТО, всего -14 стран. А именноУкраина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция. Также в нынешнем «Репид Трайдент» принимают участие военнослужащие многонациональной Литовско-Польско-Украинской бригады имени великого гетмана Константина Острожского.

К учению привлечено более 350 единиц техники и более 2200 военнослужащих, которые тренируются на одном из самых больших в Европе полигонов – Яворовском военном полигоне. Обучение продлится до 15 сентября.
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2018-09-06 17:25 :29