Рада согласилась отменить запрет на экспорт дров

Народные депутаты приняли ветированный Президентом закон о борьбе с контрабандой леса с предложениями главы государства, исключив запрет на экспорт топливной древесины.

За законопроект № 5495 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов» во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, проголосовали 246 избранников.

Напомним, этот законопроект в первом чтении избранники приняли 20 марта 2018 года. Во втором чтении Закон Верховная Рада приняла 3 июля. Закон вводит уголовную ответственность за контрабанду леса, а также за его незаконную вырубку. Однако Президент Петр Порошенко ветировал его.

Представитель Президента в ВРУ Ирина Луценко отметила, что Закон не может быть подписан Президентом, учитывая то, что запрет на восемь лет вывоз за пределы таможенной территории Украины экспорта топливной древесины не соответствует ряду международных обязательств Украины. Ирина Луценко добавила, что глава государства предлагает исключить из Закона соответствующие пункты.

Народный депутат, председатель Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что три основные нормы закона – криминализация контрабанды леса-кругляка, ограничения внутреннего потребления леса-кругляка и запрет экспорта дров из Украины. Последней нормы, отметил нардеп, и касается вето Президента. Виктор Галасюк заявил, что вето «играет на руку контрабандистам, которые нелегально вывозят лес-кругляк под видом дров, она на руку нелегальным импортерам украинского леса в Европе». Вместе с тем депутат подчеркнул необходимость сохранить «две трети» положительных норм Закона.

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