Президент призвал Норвегию поддержать кампанию по освобождению Сенцова

Президент Петр Порошенко призвал Норвегию присоединиться к международной кампании, которая требует освободить из российских тюрем украинских политзаключенных.

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Королевства Норвегия Ине Сорейде, сообщает Укринформ.

«Я... просил бы вас также приложить усилия и присоединиться к международной кампании с требованием освобождения украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах, включительно с Олегом Сенцовым, известным кинорежиссером, и включительно с господином Сущенко, известным журналистом, крымскотатарскими активистами и украинцами Крыма, которые уже долгие годы находятся в тюрьмах лишь за то, что отказались сдавать украинский паспорт и повесили украинский флаг, будучи патриотами нашего государства», – сказал Порошенко.

Он также выразил благодарность Норвегии за присоединение к санкциям ЕС (Норвегия не является членом Евросоюза – ред.) против России, которые «твердо поддерживают украинский суверенитет».

Добавим, всего в России и анексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

Украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев – политзаключенных Кремля.

Украинский активист в Крыму Владимир Балух находится за решеткой уже 1 год и 9 месяцев. По мнению правозащитников, российская оккупационная власть начала его преследовать за желто-синий флаг на крыше его дома.

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