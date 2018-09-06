Правительство начало выплату сэкономленных зимой субсидий

В этом году с заявлениями на монетизацию части сэкономленных газовых субсидий уже обратились 1 миллион 127 тысяч домохозяйств и почти 21 тысяча семей, которые используют для отопления электричество.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Средняя сумма так называемой премии за сэкономленный зимой газ составляет около 700 гривен, все зависит от сэкономленных в виде субсидий кубов газа. Первыми начали выплаты управление социальной защиты населения в Киевской и Хмельницкой области.

В начале отопительного периода каждый, кто подал до 1 сентября соответствующее заявление, получит от правительства денежное вознаграждение за «разумное» потребление энергоресурсов.

Граждане, которые по уважительным причинам не успели подать заявление в органы социальной защиты населения, еще могут это сделать до 1 ноября текущего года.

Минсоцполитики напомнит, что под монетизацию попали сэкономленные домохозяйствами эквивалент стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 кубов газа.

В прошлом году наличные выплаты за сэкономленные энергоресурсы в виде субсидий получили 1 миллион 755 тысяч украинских семей.

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