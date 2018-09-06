Порошенко выступит в ООН по поводу убийства Захарченко

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Генассамблеи ООН 24 сентября поднимет вопрос о российских следователях на Донбассе в деле убийства главаря террористов «ДНР».

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает Укринформ.

«Если говорить о заседании, которое вчера произошло в Минске, то ключевой вопрос, который поставила украинская сторона на всех группах и на Трехсторонней контактной группе, – мы потребовали от Российской Федерации предоставить нам точную информацию, что это за следственная группа, которую россияне направили на Донбасс расследовать убийство главаря боевиков в Донецк. Это суверенная украинская территория и там имеют право работать исключительно украинские следователи или с разрешения соответствующих правоохранительных структур наших партнеров. Украина не давала никакого разрешения ни российским военным, ни российским следователям работать на Донбассе – это нарушение не только украинского законодательства, но и российского. Потому что Уголовный кодекс Российской Федерации позволяет ее следственным органам работать исключительно на территории РФ. И по сути, этими своими действиями (подтверждает) оккупацию Донбасса. И Украина будет об этом говорить, в том числе во время выступления Президента на Генеральной Ассамблее ООН уже в сентябре этого года: что российские следователи делают на суверенной территории Украины?», – отметила Геращенко.

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