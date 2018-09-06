Порошенко поручил разработать Морскую доктрину Украины

Президент Петр Порошенко поручил разработать Морскую доктрину с учетом текущей ситуации с блокировкой кораблей в Азовском море.
Об этом он заявил на заседании Совета нацбезопасности и обороны, сообщает «Укринформ».
«Просил бы правительство, чтобы мы приложили усилия для ускорения Морской доктрины, где мы в том числе учтем учтем текущую ситуацию в Азовском море», – сказал Порошенко.
Президент отметил, что МИД вместе с Минюстом должны внести предложения относительно юридической защиты национальных интересов, компенсации убытков, которые несет государство из-за блокирования РФ Азовского моря.
Напомним, во время заседания Генассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Украины Петр Порошенко будет говорить о санкциях против России про задержку кораблей в Азовском море.