Порошенко поручил разработать Морскую доктрину Украины

Президент Петр Порошенко поручил разработать Морскую доктрину с учетом текущей ситуации с блокировкой кораблей в Азовском море.

Об этом он заявил на заседании Совета нацбезопасности и обороны, сообщает «Укринформ».

«Просил бы правительство, чтобы мы приложили усилия для ускорения Морской доктрины, где мы в том числе учтем учтем текущую ситуацию в Азовском море», – сказал Порошенко.

Президент отметил, что МИД вместе с Минюстом должны внести предложения относительно юридической защиты национальных интересов, компенсации убытков, которые несет государство из-за блокирования РФ Азовского моря.

Напомним, во время заседания Генассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Украины Петр Порошенко будет говорить о санкциях против России про задержку кораблей в Азовском море.

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