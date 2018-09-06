Порошенко: Необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу в Крыму

Президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

Об этом он сказал во время заседания СНБО 6 сентября, сообщает «Украинская правда».

«Мы все проинформированы об экологической катастрофе, которая произошла на оккупированной территории Крыма, в г. Армянск. Наши экологи сообщают очень тревожные данные...и нам нужно сделать несколько вещей», – сказал Порошенко.

В частности, по его словам, необходимо создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, которая непосредственно влияет на Украину».

«Надо найти ее причины. Тем более, что, по версии из надежных источников, это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологически защитных механизмов», – сказал Порошенко.

Также он поручил руководству Херсонской области подготовить условия для оздоровления детей из Армянска, а пограничной службе – обеспечить упрощенный порядок пересечения рубежа для организованных групп детей.

«Они должны чувствовать заботу украинского государства за каждого, кто оказался на оккупированных территориях», – подытожил Порошенко.

На севере оккупированного Крыму – в Армянске – произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Вероятной причиной этого называли испарения содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский титан».

На это активно отреагировали пользователи соцсетей.

Начали появляться сообщения, что из-за химических испарений в Армянске, на севере оккупированного Крыма, металлические предметы покрываются ржавчиной и даже упакованные таблетки зеленеют.

Впоследствии пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила о том, что на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма. Украинский омбудсмен передала информацию об экологической катастрофе в Армянске в ООН и ОБСЕ.

3 сентября токсичные химические вещества обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Пограничникам, которые несут службу на админгранице с Крымом, выдали средства спецзащиты за химические выбросы.

Директор «Крымского титана», расположенного в анексованном россией Крыму, заявил, что работу завода полностью прекратят.

Справка IA ZIK.

Завод «Крымский титан» расположен в Армянске на севере аннексированного Крыма, он является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины и тому подобное.

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