Петиция на сайте Белого дома с призывом спасти Сенцова набрала необходимые 100 тысяч подписей

Петиция на сайте Белого дома с призывом спасти украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, набрала необходимые сто тысяч подписей. Сейчас количество подписчиков составляет более 100 500 человек.

Об этом сообщают на странице петиции на сайте We the People администрации президента США, – передает «Радио Свобода».

Петиция, созданная 9 августа, должна была набрать сто тысяч подписей до 8 сентября.

Поскольку петиция получила необходимую поддержку, администрация Белого дома должна будет сделать официальное заявление по этому поводу.

С 5 сентября сайт петиций Белого Дома заблокирован с территории Украины, однако его возможно открыть через приложение VPN.

Ранее лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, руководитель «Студии Квартал-95» Владимир Зеленский, телеведущие Маша Ефросинина и Оксана Гутцайт записали видеообращение с призывом подписать петицию в поддержку Сенцова.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после визита к Сенцову сообщил, что состояние украинского режиссера ухудшается. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, «все не просто плохо, все катастрофически плохо». В то же время украинский режиссер сообщил, что не собирается прекращать голодовку.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его «не интересует обмен», ведь он – «человек, который идет до конца».

Сенцов и крымский анархист Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченка в список политзаключенных.

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