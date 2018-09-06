Парламентарии приняли закон про «единое окно» на таможне с предложениями Президента

Народные депутаты поддержали предложения Президента к Закону «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законов Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении проекта закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины относительно внедрения механизма «единого окна» и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины № 7010 5 июля.

Целью проекта закона является создание законодательных оснований для внедрения принципа «единого окна» при осуществлении таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, радиологического и других видов государственного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.

Президент Петр Порошенко вернул в Верховную Раду с предложениями этот закон, отметив, что отдельные положения Закона не могут быть поддержаны.

Как пояснила сегодня представитель Президента в ВРУ Ирина Луценко, законом, среди прочего, предусматривается введение возмещения 30% стоимости специальных вагонов для перевозки зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые их приобрели.

«Однако следует отметить, что предлагаемая государственная поддержка не отвечает базовым принципам бюджетной системы Украины, которые предусматривают необходимость распределения бюджетных ресурсов, объективных потребностей с/х товаропроизводителей, не обеспечивает достижения социальных и экономических целей государственной поддержки с/х товаропроизводителей, а следовательно, является нерациональным использованием бюджетных средств», – отметила Ирина Луценко, отметив, что большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей – это фермеры, которые не требуют приобретения вагонов для перевозки зерна.

По ее словам, Президент предложил изъять соответствующую норму о частичном возмещение с/х товаропроизводителям стоимости закупки спецвагонов для перевозки зерна.

Народные депутаты поддержали предложения Президента к закону 259 голосами за.

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