Остальский: Тереза Мэй назвала ГРУ России наибольшим врагом Великобритании

Соответствующие учреждения Великобритании в ответ на покушение на жизнь семьи Скрипалей разрабатывают секретные программы по противодействию разведывательных групп России.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил руководитель русской службы Би-Би-Си в Лондоне (2001-2009) Андрей Остальский.

«Вся Великобритания внимательно слушала, что говорит о расследовании дела Скрипалей премьер-министр Тереза Мэй, полиция, прокуратура. Кроме того, общество пристально исследует фотографии предполагаемых исполнителей покушения на жизнь семьи. Поэтому все другие темы – в тени», – говорит Андрей Остальский.

Бывший руководитель русской службы Би-Би-Си в Лондоне отмечает, что морально Великобритания была готова к тому, что в отравленные Скрипалей мочила руки Россия.

«Важно, как это сформулировала Тереза Мэй. Она сказала в парламенте, что это было нападение на Великобританию с применением боевого отравляющего вещества», – обращает внимание эксперт.

Вместе с тем, это не означает, что Великобритания готова в ответ начинать военные действия против России. Однако, серьезные меры против агрессора применят, убежден Андрей Остальский.

«Соответствующие учреждения разрабатывают программы, которые нацелены против военной разведки России как в Великобритании, так и в других государствах. То есть, фактически, Тереза Мэй назвала ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба Российской Федерации) главным врагом страны», – отмечает эксперт.

Ведь не впервые Россию и Путина обвиняют в совершении преступлений на территории Великобритании, подчеркивает руководитель российской службы Би-Би-Си в Лондоне (2001-2009).

«В частности, по убийству Александра Литвиненко провели соответствующее общественное расследование. Все факты изучали очень внимательно и судья сделал однозначный вывод – РФ и, вероятно, ее президент, являются ответственными за преступление», – вспоминает Андрей Остальский.

Как известно, США проявили солидарность с Великобританией. Второй пакет санкций для России привязан именно к покушению на жизнь Скрипалей в Солсбери.

«Американские санкции обещают применить, однако, мы имеем дело с очень непредсказуемым президентом – Дональдом Трампом. Поэтому нельзя не предполагать, что запреты для России могут не состояться. Впрочем, их также могут внедрить, а особенно, если Россия не докажет, что отказывается от применения боевых отравляющих веществ заграницей», – объясняет Андрей Остальский.

Также эксперт замечает, что Тереза Мэй призывает присоединиться к санкциям США другие страны Европы, ведь, на ее взгляд, ядовитое вещество применили на европейской территории.

«По мнению Терезы Мэй должна отреагировать вся Европа. В Британии сейчас разрабатывается секретная программа противодействия конкретных групп. Вчера об этом спрашивали премьер-министра, но она сказала, что это непубличная информация», – добавляет Андрей Остальский.

Напомним, недавно британские пркуроры назвали имена двух россиян, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Впоследствии, британская полиция обнародовала соответствующие фотографии с камер наблюдения.

В то же время, министр безопасности Великобритании заявил, что за отравление в Солсбери ответственный Путин.

Однако в Москве заявили, что видеодоказательства по делу Скрипалей являются поддельными.

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