Очередная инстанция признала Жебривского легитимным аудитором НАБУ

Верховный суд закрыл производство о признании противоправным указа президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского аудитором НАБУ.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».

«Суд удовлетворил ходатайство представителя президента о закрытии производства, поскольку дело якобы не может рассматриваться в административном суде», – отмечают активисты.

Жалобу на указ подал нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко.

«Закрытие дела по иску к президенту свидетельствует о заангажированности суда поскольку ни один другой суд не уполномочен решать такой спор», – считает юрист ГПК.

Ранее жалобу в суд подавали также «Центр противодействия коррупции», Transparency International Украина и «Автомайдан».

Активисты ссылались на отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.

Однако Верховный суд отказал в открытии производства.

Он пояснил, что права активистов не нарушены указом Порошенко.

Активисты обещают в дальнейшем обжаловать решение: сначала до Большой палаты Верховного Суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека.

Напомним, 19 июня Порошенко подписал указ о назначении аудитором НАБУ Павла Жебривского, который до этого руководил Донецкой военно-гражданской администрацией.

Жебривский – давний соратник Петра Порошенко. В 2015 году он возглавлял антикоррупционное управление Генеральной прокуратуры.

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