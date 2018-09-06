Очередная инстанция признала Жебривского легитимным аудитором НАБУ

Верховный суд закрыл производство о признании противоправным указа президента Петра Порошенко о назначении Павла Жебривского аудитором НАБУ.
Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции».
«Суд удовлетворил ходатайство представителя президента о закрытии производства, поскольку дело якобы не может рассматриваться в административном суде», – отмечают активисты.
Жалобу на указ подал нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко.
«Закрытие дела по иску к президенту свидетельствует о заангажированности суда поскольку ни один другой суд не уполномочен решать такой спор», – считает юрист ГПК.
Ранее жалобу в суд подавали также «Центр противодействия коррупции», Transparency International Украина и «Автомайдан».
Активисты ссылались на отсутствие у Жебривского опыта работы в правоохранительных или судебных органах за границей или в международных организациях, как того требует закон.
Однако Верховный суд отказал в открытии производства.
Он пояснил, что права активистов не нарушены указом Порошенко.
Активисты обещают в дальнейшем обжаловать решение: сначала до Большой палаты Верховного Суда, а при необходимости и в Европейском суде по правам человека.
Напомним, 19 июня Порошенко подписал указ о назначении аудитором НАБУ Павла Жебривского, который до этого руководил Донецкой военно-гражданской администрацией.
Жебривский – давний соратник Петра Порошенко. В 2015 году он возглавлял антикоррупционное управление Генеральной прокуратуры.