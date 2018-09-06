Облако с химикатами из Крыма накрыло шесть населенных пунктов материковой Украины

В результате катастрофической экологической ситуации в Крыму государственная пограничная служба перекрыла один из трех пунктов пропуска на административной границе. В то же время, людей, которые буду бежать от бедствия, обещают оформлять в упрощенном порядке.

Об этом шла речь в эфире программы «Первые о главном. Вечер» на телеканале ZIK.

Людям трудно дышать и страшно есть. От начала выбросов на заводе «Крымский Титан» в Армянске прошло две недели, и местные жители до сих пор боятся выходить на улицу. Уверяют, что существует большая вероятность отравления.

Эвакуацию местная власть провела выборочно, и успокоила – вредные выбросы – под контролем. Несмотря на обещания остановить производство на заводе, он и до сих пор работает.

Украина уже пригласила детей из зоны бедствия на оздоровление. Для этого упростят въезд на материковую часть государства.

Облако с химикатами накрыло шесть населенных пунктов и материковой Украины, в частности в Херсонской области. Эксперты отобрали на этой территории пробы грунта.

«Мы взяли пробы и выяснили, что есть превышение жесткости воды. Однако, это характерно для области», – говорит заместитель председателя Херсонской ОГА Вадим Чабан.

Доктор химических наук Петр Манорик говорит, от самого диоксида титана, что получают на этом предприятии, таких экологических последствий, которые имеем сейчас, быть не может. Однако опасные испарения имеют отходы производства. При нагревании в воздух выделяется сернистый ангидрид.

«Это чрезвычайно агрессивное вещество, которое вызывает раздражение кожи, слизистой оболочки, горла, ротовой полости и глаз», – объясняет доктор химических наук Петр Манорик.

Жители полуострова жалуются на недостаток информации о «Титане», оккупационная власть Крыма никаких заявлений относительно экологической катастрофы в Армянске не делает. Поэтому доподлинно неизвестно, что там происходит на самом деле. Эксперты уже проводят параллели с Чернобылем.

«Люди с военным опытом предполагают, что такое экологическое бедствие может быть результатом какого-либо обстрела», – отмечает крымский обозреватель Александр Янковский.

Доктор химических наук говорит, что экологическую проблему может решить сама природа. После обильного дождя или сильного ветра концентрация ядовитых веществ уйдет в почву или рассеется.

Создать такие условия можно и искусственно, однако местная власть до сих пор этим не занимается. Украина же к решению проблемы может присоединиться лишь после дипломатических переговоров.

К слову, напомним, сегодня в Херсонскую областную больницу госпитализировали 15 детей, с подозрением на отравление химическими выбросами завода «Крымский титан».

Анастасия Среда, «Первые о главном. Вечер»

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