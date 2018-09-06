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четверг, 6 сентября, 2018, 17:33 Общество
Николай Кулеба призвал родителей не выкладывать фото своих детей в соцсетях

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предостерег родителей не делиться фотографиями своих детей в соцсетях.

Об этом он наспиав на своей странице в Фейсбуке.

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«Мне приятно видеть счастливые фото детей, которыми делятся родители в соцсетях. Однако, хочу подчеркнуть опасность такого, казалось бы, «невинного» увлечения. Часто родители собственноручно помогают злоумышленникам. К сожалению, не все люди мира желают добра нашим детям. И, чтобы обезопасить их, не стоит фотографироваться возле школы, где видно ее название, обозначать местонахождение, указывать фамилию и имя вашего ребенка. Эту информацию могут использовать злоумышленники и навредить вашему ребенку!», – написал Николай Кулеба.
Павел ЖебривскийВерховный Судаудитор НАБУГПКновости Украиныновости политики
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2018-09-06 19:54 :37