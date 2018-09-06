Новый фильм Сергея Лозницы покажут на Венецианском кинофестивале

Завтра на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале во внеконкурсной программе неигрового кино состоится мировая премьера нового документального фильма Сергея Лозницы «Процесс».

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

«Процесс» – это документальный фильм, смонтированный из хроники 30-х годов о сталинских репрессиях. В этом году это уже третья работа известного режиссера, которая получает премьеру на главных мировых кинофестивалях. Другую документальную ленту Лозницы – «День победы» – был представлен в программе «Форум» на Берлинале, а создан при поддержке Госкино игровой фильм «Донбасс» получил награду за лучшую режиссуру программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. Кроме того, по решению Украинского Оскаровского комитета фильм «Донбасс» будет представлять Украину в нынешней борьбе за премию «Оскар».

Напоминаем, что в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля создан при поддержке Госкино украинско-итальянский фильм «Изи» получил награду Opera Prima программы Kineo Diamanti al Cinema, которая вручается на кинофестивале уже 16-ый год подряд. Премия Kineo Movie Diamond Award, учрежденная Министерством культуры Италии совместно с CSC (Экспериментальный центр кинематографии) Award, SNCCI (Национальный союз кинокритиков) и журналом Best Movie, вручается за лучшее сочетание художественного качества и потенциальной возможности распространения фильма на международном рынке.

Венецианский международный кинофестиваль – это старейший и один из самых престижных в мире кинофестивалей категории «А». Нынешний, юбилейный 75-й Венецианский фестиваль проходит с 29-го августа по 8-е сентября.

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