Неудачник грабитель угнал автомобиль с трупом и попался полиции

Мексиканская полиция задержала 40-летнего мужчину, который угнал катафалк с трупом.

Инцидент произошел в городе Тлакепаке в штате Халиско (центральная Мексика), где проживает более 600 000 жителей. Полиция арестовала 40-летнего мужчину, сидевшего за рулем катафалка, который он предварительно похитил. В автомобиле находился гроб с трупом покойного, пишет global-analityk.com.

Согласно информации, предоставленной сотрудниками полиции, катафалк должен был вывезти труп умершего 80-летнего мужчины из больницы, которая находится в городе Гаудалахара, в бюро похоронных услуг.

Вор заметил автомобиль с оставленными ключами, и просто решил воспользоваться этой возможностью. Вызванный наряд полиции быстро отследил похитителя. Мужчину остановили на шоссе. В настоящее время он находится за решеткой.

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