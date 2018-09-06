Нацбанк рассчитывает на транш от МВФ до конца года

Национальный банк Украины рассчитывает на положительное решение МВФ относительно получения транша до конца года.

Об этом на брифинге сказал председатель правления НБУ Яков Смолий, сообщает «Укринформ».

«У меня запланирована встреча с МВФ. Мы прогнозируем, что переговоры будут успешными и что мы достигнем консенсуса относительно получения очередного транша до конца года», – сказал Смолий.

Он также назвал успешное сотрудничество с МВФ ключевым условием снижения инфляции. «Получение кредитных средств от Фонда и связанного финансирования от других партнеров Украины будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности и послужит позитивным сигналом для участников рынка относительно дальнейшего прогресса в осуществлении реформ в Украине», – отметил глава НБУ.

С 6 сентября в Украине начала работу миссия Международного фонда во главе с Рон ван Роденом. В Минфине планируют обсудить с миссией МВФ продолжения сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года.

Планируется, что миссия МВФ будет работать в Украине до 19 сентября.

Украина ожидает от фонда очередной транш в размере 2 млрд долл. В то же время МВФ выдвинул Украине ряд условий для предоставления этих средств, среди которых – повышение цен на газ для населения.

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