Нардеп о прекращении действия договора о дружбе с РФ: Настало время двигаться дальше

Мы уже приняли соответствующее законодательство, которым признали Российскую Федерацию страной-агрессором. И сегодня настал тот момент, когда мы можем двигаться дальше. В юридической плоскости Украина делает все от нее зависящее – доказывает всему миру факт российской агрессии и с помощью этого накладывает на РФ санкции.

Об этом в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK рассказал народный депутат Украины Андрей Тетерук.

Он подчеркнул, что, пожалуй, не стоит употреблять слово «боимся» в отношении Украины относительно Российской Федерации. Мол, мы не только четко осознаем, что Россия является агрессором, но и принимаем соответствующие решения на противодействие агрессии.

«И на уровне Совета нацбезопасности и обороны, и на уровне Верховной Рады мы приняли соответствующее законодательство, которым определили Российскую Федерацию страной-агрессором. Сейчас наступил тот момент, когда мы можем двигаться дальше», – говорит нардеп.

Он отметил, что в условиях окончания десятилетнего срока Договора о дружбе с Российской Федерацией Президент Петр Порошенко, который отвечает за внешнюю политику государства, нашел юридический инструмент этот договор не продлевать.

«По сути он уже является нарушенным Россией в виде открытой агрессии против Украины. Кроме этого договора Российская Федерация самом деле нарушила огромное количество документов, начиная от нормативной базы ООН и заканчивая последними двусторонними соглашениями 1997 и 2010 годов. Все это, на мой взгляд, для РФ не имеет никакого смысла», – подчеркнул Андрей Тетерук.

По его словам, Российская Федерация уже привыкла нарушать любые двусторонние международные договоры в тот момент, когда считает это необходимым для себя.

«Стоит отметить, что Украина не является уникальной в том, что по отношению к ней Россия не выполняет взятых на себя обязательств. Я хочу напомнить, что сегодня сотая годовщина начала «Красного террора». Но на самом деле он возник не сто лет назад и не заканчивается до сих пор», – заверил парламентарий.

Также он вспомнил, как 29 ноября 1939 года народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил с заявлением о «признании Советским Союзом Финляндии суверенным и независимым государством».

«Он заявлял, что Советский Союз относится к Финляндии с большим уважением и гарантирует соблюдение взятых на себя обязательств. А уже через сутки 30 ноября советская армия зашла и начала уничтожать тот самый независимый и суверенный финский народ. И таких примеров сегодня можно привести огромное количество», – рассказывает народный депутат.

Поэтому, подчеркнул он, Украина в юридической плоскости делает все, что от нее зависит – доказывает сам факт российской агрессии и с помощью этого накладывает на Россию санкции.

«Далее Украина в юридический способ обращается к международному Гаагскому суду для того, чтобы когда мы выгоним оккупантов с нашей земли, было возмещение нанесенного ущерба государству и его гражданам, которое сегодня уже оценивается в сотни миллиардов долларов. И второе – привлечение к ответственности всех преступников, которые совершали военные преступления на территории Украины», – объясняет политик.

Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что Украина разорвет договор о дружбе с Российской Федерацией. Позже он объяснил, что Украина не будет разрывать договор, а просто не пролонгирует его действие.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости коренным образом пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией.

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