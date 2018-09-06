Нардеп Хомутынник раскритиковал работу и. о. главы Фонда госимущества

Народный депутат, сопредседатель группы «Партия» Возрождение» Виталий Хомутынник раскритиковал работу и. о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его мнению, нельзя доверять такие серьезные государственные должности кому попало. Это то же самое, если бы страной вместо премьер-министра в случае его отсутствия руководила его секретарша, которая до этого отвечала за канцеляцию и документооборот. В таком случае лучше уж назначать охранника, хотя бы защищал государственное имущество.

Как результат, продолжил депутат, в случае с Фондом видим, что действительный исполняющий обязанности главы уже провалил план приватизации за первое полугодие 2018 года. «Он смог заработать для госбюджета только 0,2% от запланированных годовых поступлений», – сказал Хомутынник.

Кроме того сопредседатель депутатской группы «Партия» Возрождение «опроверг информацию, якобы он какое-то отношение к деятельности Виталия Трубаров в должности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.

«Это вообще какая-то ерунда. Его кандидатура изначально не отвечала ни профессиональным критериям, ни украинскому законодательству. Ведь исполнять обязанности на время отсутствия главы фонда может только его заместитель. А Виталий Трубаров на тот момент занимал должность главы аппарата. Но его все равно назначили, как заявляли в правительстве, временно.

Как видим, пауза затянулась. Сегодня уже прошел год, как был назначен Трубаров. Поэтому я уже обратился к премьер-министру с просьбой подать в парламент представление на назначение нового руководителя Фонда или назначения более эффективного исполняющего обязанности председателя», – заявил Хомутынник.

Напомним, Кабинет министров Украины 6 сентября 2017 назначил исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова, который с апреля занимал должность руководителя аппарата фонда. В соответствии с законодательством глава фонда назначается и увольняется президентом по согласию Верховной Рады.

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