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четверг, 6 сентября, 2018, 16:39 Политика
Нардеп Хомутынник раскритиковал работу и. о. главы Фонда госимущества

Народный депутат, сопредседатель группы «Партия» Возрождение» Виталий Хомутынник раскритиковал работу и. о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его мнению, нельзя доверять такие серьезные государственные должности кому попало. Это то же самое, если бы страной вместо премьер-министра в случае его отсутствия руководила его секретарша, которая до этого отвечала за канцеляцию и документооборот. В таком случае лучше уж назначать охранника, хотя бы защищал государственное имущество.

Как результат, продолжил депутат, в случае с Фондом видим, что действительный исполняющий обязанности главы уже провалил план приватизации за первое полугодие 2018 года. «Он смог заработать для госбюджета только 0,2% от запланированных годовых поступлений», – сказал Хомутынник.

Кроме того сопредседатель депутатской группы «Партия» Возрождение «опроверг информацию, якобы он какое-то отношение к деятельности Виталия Трубаров в должности исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.

«Это вообще какая-то ерунда. Его кандидатура изначально не отвечала ни профессиональным критериям, ни украинскому законодательству. Ведь исполнять обязанности на время отсутствия главы фонда может только его заместитель. А Виталий Трубаров на тот момент занимал должность главы аппарата. Но его все равно назначили, как заявляли в правительстве, временно.

Как видим, пауза затянулась. Сегодня уже прошел год, как был назначен Трубаров. Поэтому я уже обратился к премьер-министру с просьбой подать в парламент представление на назначение нового руководителя Фонда или назначения более эффективного исполняющего обязанности председателя», – заявил Хомутынник.

Напомним, Кабинет министров Украины 6 сентября 2017 назначил исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова, который с апреля занимал должность руководителя аппарата фонда. В соответствии с законодательством глава фонда назначается и увольняется президентом по согласию Верховной Рады.

 
ФГИВиталий ХомутынникВиталия Трубаров
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2018-09-06 17:25 :47