НАБУ расследует передачу 1433 км нефтепродуктопровода россиянам из окружения Медведчука, – СМИ

Суд предоставил детективам НАБУ доступ к оригиналам материалов дела о признании права собственности на части нефтепродуктопроводов «Самара-Западное направление» и «Грозный-Армавир-Трудовая».

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление Соломенского райсуда Киева.

Эти трубопроводы были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности.

После провозглашения независимости трубопроводы общей длиной 1433 км должны были перейти в собственность государства Украина на основании правопреемства.

Однако должностные лица дочернего предприятия «Прикарпатзападтранс» Российской акционерной компании «Транснефтепродукт» трубопроводы в собственность Украины не передали.

По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в 8,18 млн долларов.

Уже в 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора и вытребовал части нефтепродуктопроводов у российской компании, признав право собственности за государством Украина.

Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах подтвердили это решение.

В целом, рассмотрение иска и решения его в пользу государства продолжалось 10 лет.

Однако 21 апреля 2015 года Судья Хозяйственного суда Ривненской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению «Прикарпатзападтранс» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решение отменила.

По мнению НАБУ, судебное решение суда принималось на основании доказательств, которые безусловно не могли быть приняты судом как новые.

Поэтому в Бюро подозревают, что судья Гудзенко умышленно совершило действия в интересах «Прикарпатзападтранс» с использованием предоставленной ей власти и служебного положения.

Как отмечает издание «Наши деньги», в 2015 году российский оператор нефтепродуктов «Транснефть» заявил о продаже «Прикарпатзападтранс», сейчас владельцем украинской фирмы указана швейцарская фирма Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, который связан с окружением Виктора Медведчука.

В свою очередь Министерство обороны Украины помогло запустить нефтепровод в работу, выкупив оттуда старое дизельное топливо чтобы владельцы трубопровода смогли качать по нему новое из России.

Поставками трубопроводного дизельного топлива из России также занимается компания, которую связывают с окружением Медведчука.

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