На Закарпатье в промзоне произошла утечка опасных ядохимикатов

Утечка опасных веществ в промзоне на территории бывшего ОАО «Агрокомплекс» произошла из-за кражи металла емкости, в которой ядохимикаты хранились еще со времен СССР (воры вырезали часть цистерны, чтобы сдать в металлолом).

Ситуацию под личный контроль взял глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

На днях группа радиационной, химической и биологической защиты аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области перезагружает ХСЗР из поврежденной металлической цистерны в железобетонные контейнеры. В течение 4 сентября спасатели переместили 3,7 тонны химсредства, 5-6 сентября – еще 18 кубометров.

По состоянию на 6 сентября химические вещества помещены в шесть железобетонных контейнеров, которые являются надежными при хранении опасных химвеществ и не представляют интереса для охотников за металлом. Окончательное взвешивание количества перезагруженных химических средств проведут после окончания работ, – сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА.

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