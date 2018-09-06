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четверг, 6 сентября, 2018, 11:51 Регионы
На Тернопольщине выпал ледяной дождь

Накануне на Тернопольщине выпал град размером с вишню. Пользователи соцсетей начали активно делиться фотографиями в Интернете и обсуждать непогоду.

В частности, обильные осадки наблюдали в Бучачском районе. Огромные льдины выпали в селе Соколив. Фото опубликовали в сообществе «Бучацкий Информационный Портал» в «Фейсбуке».

На Тернопільщині випав крижаний дощ
На Тернопольщине выпал ледяной дождь

Ледяным дождем удивлялись и в селе Байковцы недалеко от Тернополя. Фотографиями поделился тернопольчанин Андрей Кир. Мужчина выложил в соцсети фото, как во дворах образовались немалые сугробы из града.

Как рассказывают пользователи, погода изменилась очень внезапно. А после вечерней грозы жители любовались радугами.

На Тернопільщині випав крижаний дощ
На Тернопольщине выпал ледяной дождь
непогодаТернопольская областьновости Украины
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2018-09-06 14:38 :30