четверг, 6 сентября, 2018, 11:51 Регионы
На Тернопольщине выпал ледяной дождь
Накануне на Тернопольщине выпал град размером с вишню. Пользователи соцсетей начали активно делиться фотографиями в Интернете и обсуждать непогоду.
В частности, обильные осадки наблюдали в Бучачском районе. Огромные льдины выпали в селе Соколив. Фото опубликовали в сообществе «Бучацкий Информационный Портал» в «Фейсбуке».
На Тернопольщине выпал ледяной дождь
Ледяным дождем удивлялись и в селе Байковцы недалеко от Тернополя. Фотографиями поделился тернопольчанин Андрей Кир. Мужчина выложил в соцсети фото, как во дворах образовались немалые сугробы из града.
Как рассказывают пользователи, погода изменилась очень внезапно. А после вечерней грозы жители любовались радугами.
На Тернопольщине выпал ледяной дождь
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.