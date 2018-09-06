На Ровенщине янтарокопатели оказали сопротивление работникам полиции

Во время транспортировки в Рокитновское отделение полиции изъятой на территории Сехивского лесничества мотопомпы, движение служебного автотранспорта сотрудников полиции заблокировали около 30 местных жителей, преградив путь срезанными деревьями.

Людей, которые перекрыли дорогу, правоохранители призвали покинуть место происшествия, не совершать им сопротивления с целью надлежащего исполнения последними своих служебных обязанностей. Но те не реагировали, зато, вели себя вызывающе, угрожали полицейским физической расправой и нанесением телесных повреждений.

Об этом собкору IA ZIK сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Ровенской области Людмила Суржук. Правоохранители смогли выйти из окружения.

В настоящее время активные участники противоправных действий установлены, решается вопрос относительно сообщения им подозрения о совершении уголовного правонарушения и избрания меры пресечения.

Также 4 сентября в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения и начато досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа, соединенное с принуждением этих лиц путем насилия или угрозы применения такого насилия к выполнению явно незаконных действий).

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