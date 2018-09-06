На Харьковщине во время тушения лесного пожара упал вертолет ГСЧС, - СМИ

В Харьковской области во время тушения лесного пожара недалеко от поселка Наталино (Красноградский район) упал вертолет Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщает Kharkiv today.
По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, на место происшествия отправили 9 отделений на автоцистернах и вертолет. Чуть позже для тушения пожара были задействованы самолет АН-32.
В связи с ветром лесной пожар распространилась на хвойную подстилку на площади около пяти гектаров. Также огонь начал подбираться к частных домов.
«Предварительно, по словам местного населения, это не жилые дома. Они находятся на окраине поселка. Наши специалисты продолжают там работать», – рассказал пресс-секретарь облДСНС Игорь Лупандин.
Однако, по словам местных жителей говорят, что сгорели жилые дома – на окраине села, в сторону Зачепиловки. Также местные жители сообщили Kharkiv Today, что в реку во время забора воды упал вертолет.
«Вроде все нормально с пилотом, никто не пострадал. Сразу после этого начал курсировать самолет», – сообщили жители Натальино.