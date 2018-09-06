На Форуме издателей состоится встреча с украинскими писателями, которых выдают в Польше

«Вроцлавский дом литературы» (WDL) вместе с издательством «Warstwy» приглашают 21 сентября украинских читателей к Театру им. Леся Курбаса во Львове, где в рамках 25 Форума издателей состоится встреча с двумя писателями: Юрием Андруховичем и Петром Яценко. Поводом для разговора станут польские премьеры книг обоих авторов.

«Вроцлавский дом литературы» – это культурная институция, основанная в 2016 году, когда Вроцлав получил сразу два титула: «Европейская культурная столица» и «Мировая книжная столица ЮНЕСКО». Основной задачей образования «Дома» стало объединение литературных проектов Вроцлава под крышей одной организации.

Сейчас WDL является соорганизатором одного из крупнейших в Польше книжного форума «Вроцлавская ярмарка добрых книг», а также международного фестиваля поэзии «Силезиус». «Дом литературы» также занимается двумя важными польскими наградами:

литературной наградой Центральной Европы «Ангелус» и вроцлавской поэтической премии «Силезиус». Кроме этого, WDL осуществляет издательскую деятельность в рамках издательства «Warstwy».

Во время встречи с Юрием Андруховичем и Петром Яценко, которую будет вести директор WDL и главный редактор издательства «Warstwy» Ирек Грин, будут представлены планы издания украинских авторов в Польше. В октябре 2018 года на рынке страны появится книга Петра Яценко «Львовская сага», а в 2019 году будет напечатан роман Юрия Андруховича, самого популярного сейчас писателя в Польше. Издательство планирует за два года выдать по крайней мере четыре книги украинских авторов. По мнению издателей, украинская литература сейчас недостаточно представлена на польском рынке.

«Вроцлавский дом литературы» вместе с издательством «Warstwy» приглашают украинских читателей на встречу с Юрием Андруховичем и Петром Яценко 21 сентября в 18:30 в театр имени Леся Курбаса во Львове, а также ко стенду «Вроцлавского дома литературы» на 25 Форуме издателей (стенд номер 431).

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