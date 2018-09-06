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четверг, 6 сентября, 2018, 8:53 Общество
Менеджер Данилко прокомментировал выступление Верки Сердючки в России

Верка Сердючка засветилась в России. Она стала звездой вечеринки, посвященной открытию 17-го фестиваля молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.

Об этом пишет ТСН.

Андрей Данилко на сцене выступал вместе со своей командой. Под его песни пританцовывала и жена российского премьер-министра Дмитрия Медведева, супруга российского композитора Игоря Крутого. Видео с закрытой вечеринки российские селебрити выложили на своих страницах в социальных сетях. На сцене вместе с Данилко под его хит танцевала и Ани Лорак.

Российские гастроли Данилко прокомментировал его директор. По его словам, это была частная вечеринка.

«Андрей не принимал участия в самом фестивале «Новая волна», а принял личное приглашение Игоря Крутого выступить на частном закрытом мероприятии. Состав гостей с Андреем не согласовывали», – сказал менеджер Данилко Андрей Уренев.

 

 
РоссияАндрей ДанилкоВерка Сердючкановости Украины
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2018-09-06 11:35 :58