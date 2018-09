Медики зафиксировали редкую болезнь «черного волосатого языка»

Язык 55-летней пациентки под действием антибиотиков стал черного цвета.

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе описали в журнале The New England Journal of Medicine необычный случай заболевания языка, которое в Международной классификации болезней имеет название глоссофития, или «черный волосатый язык», пишет naked-science.

По словам доктора Ясира Хамада (Yasir Hamad), автора статьи, это первый пример глоссофитии за всю его многолетнюю практику. Симптомы проявились у 55-летней пациентки, которую доставили в больницу после автомобильной аварии. В результате происшествия обе ноги женщины тяжело пострадали, кроме того, в раны попала инфекция. Врачи прописали ей миноциклин – антибиотик с широким спектром действия, который борется с бактериальными инфекциями. Через неделю ее язык стал черным, а пациентка пожаловалась на неприятный вкус во рту. Название «черный волосатый язык» имеет лишь отдаленное отношение к действительным симптомам. Заболевание затрагивает нитевидные сосочки языка (papillae filiformes), рассеянные по всей поверхности. Чешуя этих сосочков имеет белый цвет, благодаря чему оттенок языка – беловато-розовый. Они выполняют функцию осязания во рту и способствуют удержанию пищи. При глоссофитии сосочки распухают. Их длина увеличивается от одного миллиметра до 18. Из-за увеличения размера они эффективнее ловят и удерживают крошечные кусочки пищи, вследствие чего возникает нагноение микробов и бактерий, отсюда и черный цвет.

Фото: The New England Journal of Medicine

Ученые до сих пор не знают, что вызывает такой побочный эффект, но умеют его лечить. Обычно медики повышают слюноотделение пациента, рекомендуют чистить язык мягкой щеткой или прописывают ретиноиды. Врачи отмечают, что глоссофития наблюдается крайне редко и обычно к ней склонны курильщики, люди со сниженной гигиеной рта и те, кто использует жидкости для полоскания. В этом случае специалисты заменили лекарство на другой антибиотик миноциклин – и после четырех недель данный эффект прошел.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.