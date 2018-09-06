Казанский: Убийство Захарченко было выгодно Курченко

Журналист Денис Казанский рассказал, кому выгодно убийство Захарченко и причем здесь его конфликт с Курченко.

Соответствующий аналитический материал журналист разместил в своем блоге.

Я убежден, что убийство Захарченко не было выгодно Украине.

Во-первых, он был марионеткой, и ничего не решал.

А во-вторых – Захарченко был настолько глуп и карикатурен, что был даже выгоден украинской стороне. И дичь, которую он творил, все эти пионеры-захаровцы, бабушки из Рейкьявика и атаки на Лондон – были лучшей антирекламой «русского мира». Не нужно было даже ничего придумывать, чтобы дискредитировать сепаратистов – Захарченко справлялся с этим лучше всякого Минстеца.

А вот в Москве главарем «ДНР» и его верным соратником Ташкентом давно уже были недовольны. Слухи об их замене циркулировали с самого начала 2018 года. Причем, телеграм-канал Незигарь даже очень точно угадал дату замены – там еще три месяца назад писали, что Захарченко уберут в сентябре.

Кроме того, никто в России конечно же не говорит о конфликте группировки Захарченко с группой Курченко, который тянется с 2014 года.

Захарченко и Ташкент еще в 2015 году поломали схему поставок бензина в ОРДЛО, на которой сидел Курченко и забрали ее под себя. В том же 2015 году в Донецке был убит ставленник Курченко – «министр топлива и энергетики ДНР» Евгений Файницкий.

Его сначала посадили на подвал, а потом и вовсе замочили.

Курченко нанес удар в ответ в 2017-2018. Сначала забрал под контроль отжатые в ОРДЛО украинские шахты и заводы. А с весны 2018 года отжал у Ташкента монополию на поставки угля в Россию из ДНР.

С 2015 года этими поставками занимался подконтрольный Захарченко и Тимофееву «Торговый дом «Уголь Донбасса», а с весны 2018 эксклюзивное право на вывоз угля перешло к компании «Газ-Альянс» Курченко.

Война между группировками Захарченко и Курченко шла 4 года. И очень похоже, что взрыв в кафе «Сепар» стал точкой в этой войне.

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