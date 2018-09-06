Кабмин профинансирует создание 69 патриотических фильмов

Кабинет Министров утвердил перечень из 69 кинопроектов для предоставления государственной финансовой поддержки на производство и распространение фильмов патриотического направления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры со ссылкой на решение правительства, передают «Украинские Новости».

«Перечень был сформирован с учетом рейтинга, суммы средств, предусмотренной Минкультуры в государственном бюджете Украины на производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления, и учитывая ориентировочный объем государственной финансовой поддержки фильма, указанный субъектом кинематографии в заявке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сам рейтинг был сформирован экспертной комиссией по итогам конкурса.

При расчете количества кинопроектов, которые могут быть включены в перечень, Министерство культуры учитывало требования постановления Кабинета Министров «Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства», которым в частности определено, что предоплата на производство национальных фильмов может быть предусмотрена на срок не более чем 6 месяцев.

В связи с этим и учитывая специфику кинопроизводства было принято решение осуществлять финансирование на производство фильмов патриотического направления таким образом: 70% – предоплата в 2018 году и 30% – в 2019 году после подписания окончательного акта о выполненных работах.

Такой подход дал основания включить в перечень 69 кинопроектов с 99, которые прошли во второй тур конкурса.

Среди кинопроектов-победителей, в частности: игровые – 30 фильмов, неигровые – 30 фильмов, анимация – 9.

После вступления в силу распоряжением Министерство культуры осуществит соответствующие публичные закупки.

Напомним, на кинофестивале «Берлинале» Украина представила два фильма.

Госкино запретило показ 22 российских фильмов в кинотеатрах в 2017.

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