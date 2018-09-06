Химзагрязнения в оккупированном Крыму: Украина выставит на админгранице «скорые»

На границе с оккупированным Крымом дежурят машины «скорой помощи», чтобы помогать жителям полуострова, которые оказались в зоне химического загрязнения, а сегодня вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире «Еспресо.TV».

«На границе с оккупированным Крымом дежурят машины «скорой помощи», сегодня вечером должны быть развернуты палатки ГСЧС для того, чтобы люди в случае необходимости могли получить медицинскую помощь прямо на линии пересечения. Президент дал поручение подготовить детские лагеря для того, чтобы областная администрация имела возможность в случае необходимости принять детей на отдых», – сказал он.

В то же время, говоря о возможности допуска международных наблюдателей в районы аннексированного Россией Крыма, где произошло химическое загрязнение территории, заместитель министра заметил: «Что касается международных наблюдателей, то я поддерживаю такую идею. Но у меня есть ощущение, что Россия откажет в такой наблюдательной миссии».

Как сообщал Укринформ, в городе Армянск в анексированном Россией Крыму в ночь на 24 августа произошли выбросы неизвестного отравляющего вещества, что привело к резкому ухудшению здоровья местных жителей.

В Херсонской области также были зафиксированы факты химического загрязнения воздуха и почвы.

На 12-й день экологической катастрофы «власть» Крыма «прекратила» на две недели работу завода «Титан» в Армянске. Детей школьного возраста и дошкольников с матерями распорядились отправить в санатории.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере аннексированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста.

Контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» на административной границе с оккупированным Крымом временно приостановили свою работу в связи с опасной экологической ситуацией, однако КПВВ «Чонгар» работает в штатном режиме.

Президент Петр Порошенко заявил 6 сентября на заседании СНБО, что выброс на заводе «Титан» в Армянске произошел из-за того, что в результате тренировок российских военных были разрушены экологические защитные механизмы.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Крыму исчезли украинские школы.

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