Госкомтелерадио запретило еще две книги, которые распространяют имперскую идеологию РФ

Госкомтелерадио отказал ООО «Етниктрейд» в выдаче разрешения на ввоз с территории России двух книг московского издательства «Свет», в которых присутствуют признаки пропаганды, фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Отказ предоставлен на основании заключения экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, которая не разрешена к распространению на территории Украины. В частности, не предоставлено разрешение на ввоз книги творца новых мифов о «сверхдержаве» России Бориса Баландинского «Языческие шифры русских мифов. Боги, звери, птицы...», а также издания «Велесова книга», предисловие к которой в духе имперских идеологических доктрин написал Александр Асов. «Предисловие это является типичной попыткой России присвоить украинскую историю, территорию, распространить шовинистические мифы о «братской колыбели» народов-братьев», – замечает член экспертного совета Алла Ковтун.

Как отметил член экспертного совета, ученый Виталий Довгич, автор предисловия Асов – известный фальсификатор первоисточников, полемика по которым продолжается от начала 90-х. «А он, теперь уже в духе государственной пропаганды РФ, продолжает удлинять историю России, которой на свете не было во времена, когда фиксировались дощечки «Велесовой книги», – подчеркнул Виталий Довгич.

Напомним, 22 мая 2017 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 262 «Некоторые вопросы выдачи (отказа в выдаче, аннулирования) разрешения на ввоз издательской продукции, что имеет происхождение или изготовленная и/или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины». Отныне распространители издательской продукции из России и временно оккупированных территорий Украины должны получить разрешение от Госкомтелерадио на ввоз издательской продукции. Решение об отказе в выдаче разрешения принимает экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.

По состоянию на 5 сентября 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио выдал субъектам хозяйствования разрешения на ввоз 20724 названий издательской продукции с территории государства-агрессора и временно оккупированных территорий Украины.

Одновременно на основании отрицательных выводов экспертного совета Госкомтелерадио и в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, Госкомтелерадио предоставил 65 отказов в выдаче разрешений на ввоз 237500 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. 673 отказа предоставлено вследствие представления субъектами хозяйствования в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.

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