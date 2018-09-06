Генпрокуратура Польши предъявила обвинение российскому шпиону

Генеральная прокуратура Польши предъявила обвинения по делу о сотрудничестве экс-сотрудника Министерства экономики страны с военной разведкой Российской Федерации (РФ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, – передает «РБК-Украина».

Сообщается, что Марек В. обвинен в участии в 2014-2016 годах в деятельности российской военной разведки ГРУ против Республики Польша.

«В рамках шпионской деятельности обвиняемый передавал данные, полученные благодаря работе в Министерстве экономики», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за такое правонарушение обвиняемый может получить от 1 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал заявление властей Великобритании о том, что имеются достаточные доказательства для предъявления обвинения двум гражданам России «по делу Скрипалей».

Отметим, что Великобритания попросила о срочном заседании Совета безопасности ООН из-за новых данных относительно отравления в Солсбери.

Добавим, что 5 сентября, в Великобритании обвинили двух граждан РФ в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Следы ядовитого вещества класса «Новичок» найдены в гостиничном номере, где останавливались подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии работают в Главном разведывательном управлении Минобороны России. По словам Мэй, операция по отравлению Скрипалей вероятно была одобрена не только в ИГРУ, но и высокопоставленными лицами в России.

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