ЕС обещает предоставить своих экспертов для отбора кандидатов в Антикоррупционный суд

Европейский Союз вскоре предложит кандидатуры в общественный совет международных экспертов, который будет помогать отбирать судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Об этом сообщил посол ЕС Хюг Мингарелли в видеообращении, обнародованном Представительством ЕС в Украине, пишет «Неделя».

По его словам, для эффективности работы Антикоррупционного суда самым важным является обеспечение прозрачного и честного отбора судей.

«Мы вместе со своими международными партнерами решительно настроены содействовать в этом деле нашим украинским партнерам. Вот почему мы в скором времени планируем предложить кандидатуры в общественный совет международных экспертов», – отметил он.

Так, совет должен помочь Высшей квалификационной комиссии избрать независимых и профессиональных судей.

В то же время глава антикоррупционной инициативы ЕС Эка Ткешелашвили отметила, что в совет будут отобраны специалисты с «безупречной репутацией и большим опытом работы в области борьбы с коррупцией.

В частности, кандидатуры будут отобраны международными организациями, имеющими соглашения с Украиной в сфере борьбы с коррупцией.

«Работа этих экспертов будет полностью посвящена поддержке всего процесса отбора кандидатов, что обеспечит еще большую прозрачность процесса и фокусировку на единственной цели – выбора исключительно профессиональных, порядочных и независимых судей для Высшего антикоррупционного суда», – подчеркнула Ткешелашвили.

Кроме того, Мингарелли и Ткешелашвили призвали всех потенциальных кандидатов подать заявки на должности судей ВАКС, поскольку конечный срок подачи – 14 сентября.

Отметим, 12 июля Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7441 «О внесении изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием закона «О Высшем антикоррупционном суде». За документ проголосовали 254 народных депутата.

Напомним, 21 июня парламент принял закон №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда, за соответствующее решение проголосовали 265 депутатов. 26 июня президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Добавим, 14 июня вступил в силу закон «О Высшем антикоррупционном суде», однако часть раздела «Заключительные и переходные положения» вступает в силу со дня начала работы суда.

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