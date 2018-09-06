Два пункта пропуска на админгранице с Крымом приостанавливают работу из-за экологической ситуации

Контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» на административной границе с оккупированным Крымом временно приостанавливают свою работу в связи с экологической ситуацией с крымским заводом «Титан».

Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«С целью сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, которые проживают возле админграници и следуют черкз КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, которая сложилась на заводе «Титан» на территории временно оккупированного Крыма принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка», – пишет он в Facebook.

Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ «Чонгар», который работает в штатном режиме.

Отмечается, что во временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости.

«Граждане Украины из оккупированного полуострова, которые будут стараться спастись от стихийного бедствия на материковой Украине будут оформляться в упрощенном порядке», – подчеркнул Слободян.

Напомним, Президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.

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