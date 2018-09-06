Чийгоз: Последствия экологической катастрофы в Армянске расширяют свои масштабы

Массовые отравления людей, связанные с экологической катастрофой в Армянске, наблюдаются уже и на западном побережье Крыма. Такая же ситуация заметна и в направлении Симферополя. Судя по всему, эта катастрофа имеет свойство увеличивать свои масштабы.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал экс-заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

«На самом деле сегодня в Крыму руководит по-бандитски сформированная группа людей. Им абсолютно безразлично, что там происходит с людьми, экологией», – заявил экс-заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Однако сегодня, подчеркнул он, оккупационная власть вынуждена выдавать всем крымчанам листовки с указаниями, как нужно вести себя при химическом отравлении.

«Это говорит о том, что экологическая катастрофа, которая произошла в Армянске, имеет свойство увеличения своих масштабов. По информации, которую мы получаем, уже и на западном побережье полуострова наблюдаются массовые отравления людей», – говорит Ахтем Чийгоз.

Такая же ситуация наблюдается и в 50-60 километрах в направлении Симферополя. А само направление роста площади экологической катастрофы в значительной степени связаны с направлением ветра.

«То, что этот яд занесло и на материковую Украину, говорит о том, что мы со временем, увы, будем наблюдать сам фактаж того, что происходит вместо того, чтобы с самого начала приложить все усилия, чтобы остановить разрастание катастрофы», – убежден политик.

По его мнению, следовало с самого начала привлечь к этому специалистов, четко понимать и сообщать обществу и мировым институтам, какие шаги необходимо делать в этой ситуации.

«То, что гибнут животные и массово эвакуируют детей – это уже факт, который мы видим, а оккупационная власть не может его скрывать. Что же будет происходить дальше? Сегодня мы будем лишь наблюдать за фактами», – подытоживает Чийгоз.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины может признать ситуацию в Армянске химической атакой, если РФ не допустит туда международную миссию.

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