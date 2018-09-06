Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, – штаб ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 6 сентября 2018 года, зафиксировано шесть обстрелов со стороны пророссийских боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Как отмечается, с семи часов утра и до 18 вечера на Донбассе было зафиксировано 6 обстрелов, при этом отмечается, что сегодня боевики не применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.
По данным штаба, сегодня боевики из пулеметов, стрилецкого оружия и гранатометов обстреливали украинские позиции в районе Красногоровки, Крымского, Павлополя, Водяного, Гнутового и Лебединского.
«Потерь среди военнослужащих объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил», – отмечают в штабе.