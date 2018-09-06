Боевики на Донбассе обыскали авто миссии ОБСЕ, – штаб

Пророссийские боевики обыскали автомобиль миссии ОБСЕ на Донбассе, патрулировавший в районе населенного пункта Кременец.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.

«4 сентября боевики вооруженных формирований РФ предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районе населенного пункта Кременец, только осуществив осмотр их автомобиля, что противоречит мандату миссии», – говорится в сообщении.

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