четверг, 6 сентября, 2018, 14:18 События
Боевики на Донбассе обыскали авто миссии ОБСЕ, – штаб
Пророссийские боевики обыскали автомобиль миссии ОБСЕ на Донбассе, патрулировавший в районе населенного пункта Кременец.
Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Как отмечается, боевики продолжают препятствовать деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса.
«4 сентября боевики вооруженных формирований РФ предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районе населенного пункта Кременец, только осуществив осмотр их автомобиля, что противоречит мандату миссии», – говорится в сообщении.
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