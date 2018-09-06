Андрей Парубий: Экологическая катастрофа в Крыму – еще один факт химической атаки РФ в мире

В ВСУ призвали государства мира осудить и наказать государство-террориста Россию за применение химического оружия по всему миру – и в Сирии, и в Великобритании, и в Украине.

С таким обращением сегодня во время утреннего заседания ВРУ, которое транслирует телеканал ZIK, выступил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Спикер украинского парламента, говоря об экологической катастрофе на севере оккупированного Крыма, отметил необходимость определить реальную угрозу для этого региона. Он отметил необходимость допуска мониторинговой комиссии в оккупированный Крым. Если этого не будет сделано, по его убеждению, ВРУ должна соответственно отреагировать.

«Мы как ВРУ должны признать, что эта катастрофа – это еще один факт химической атаки РФ, направленной против украинских граждан. Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия», – заявил Андрей Парубий.

Председатель ВРУ призвал все страны мира осудить и наказать государство-террориста Россию за применение химического оружия по всему миру – и в Сирии, и в Великобритании, и в Украине.

Председатель ВРУ Андрей Парубий также остро отреагировал на слова опоблоковца Юрия Бойко, обвинившего спикера в том, что тот, мол, вспоминал Гитлера в позитивном плане, и заявил, что тот должен уйти в отставку.

Андрей Парубий заявил: «В эфире мной было отмечено, что способ референдума прямой демократии использовался нацистами для манипуляций. Хочу подчеркнуть, что эту нацистскую практику сегодня использует Путин как агрессор и с этой практикой проводился псевдореферендум и в Крыму, и в Донецкой и Луганской областях».

Председатель ВРУ, обращаясь к опоблоковцу призвал его не быть рупором российской пропаганды в украинском парламенте, одновременно отметив, что тому будет трудно изменить позицию: «Ибо вам ориентиром является Путин, российская пропаганда и для вас ориентир – российский агрессор. Позор вам!». В зале после этих слов избранники тоже начали выкрикивать «Позор!».

Напомним, на севере оккупированного Крыма в Армянске произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за этого образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев. Как сообщалось, экологическая катастрофа в оккупированном Крыму ударила по материковой Украине.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к ООН с призывом обратить внимание на резкое ухудшение экологической ситуации в оккупированном РФ Крыму.

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