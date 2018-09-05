«Живем так, как голосуем», – Ярослав Грицак и Сергей Жадан поддержали избирательную реформу

Украинский поэт и писатель Сергей Жадан поддерживает избирательную реформу и выступает за пропорциональную систему с открытыми региональными списками.

Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовало движение «Честно».

Он отметил, что украинский парламент давно превратился в «закрытый клуб миллионеров, который играет по своим правилам и мало реагирует на происходящее в обществе».

«Сами видите, как часто проходят в парламент люди, которые в принципе ничего с выявлением народной воли не имеют и иметь не хотят. Вы сами видите, сколько нарушений и манипуляций у нас происходит каждый раз на парламентских выборах», – подчеркнул Жадан.

«Нам нужно что-то делать с выборами. Это никуда не годится, когда украинские парламентарии становятся депутатами за то, что покупают место в проходной части партийного списка. С этого нужно начинать изменения в стране! Иначе мы обречены и дальше ходить по замкнутому кругу коррумпированности и тотальной продажности наших политиков», – добавил он.

Раньше избирательную реформу поддержал также историк Ярослав Грицак.

«Мы не будем жить достойной жизнью, пока у нас не появится политический класс, который будет иметь политическую волю изменить правила игры. И «политическая воля» – здесь ключевое слово!» А эта воля не появится, пока не изменим политический класс», – считает он.

Ярослав Грицак отметил, что он выступает за такую реформу, которая даст шансы прийти к власти новым политическим партиям, и как историк добавил, что экономические реформы никогда не запускаются самими экономическими изменениями – для этого сначала должны быть изменения политические.

«Наверное, помните с детских лет сказку про Кощея Бессмертного и где его сила. Если говорить просто, то сила нашей старой системы в двух вещах – это есть суды и старая избирательная система», – заявил Грицак.

«Мы живем так, как голосуем. Поэтому чтобы мы жили правильно, и голосовать надо правильно», – подчеркнул он.

Отметим также, что завтра, 6 сентября, возле Верховной Рады состоится Всеукраинская акция за избирательную реформу. Начало – в 9:30.

«Верховная Рада Украины, в частности фракции коалиции Блока Петра Порошенко «Солидарность» и «Народный фронт», должны выполнить свое обещание – отменить избирательный закон Януковича и принять новый Избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками», – отмечают организаторы акции.

Они добавляют, что действующие избирательные правила ввели в 2011 году по прямому указанию Виктора Януковича. Сразу после Революции Достоинства Петр Порошенко пообещал отменить старую коррупционную избирательную систему и установить пропорциональную систему с открытыми региональными списками. Чуть позже это же обещание дали 302 народных депутатов, подписавших Коалиционное соглашение.

В ноябре прошлого года под давлением улицы 226 депутатов поддержали Избирательный кодекс в первом чтении.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.