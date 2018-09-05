Жаркое лето в Киеве приблизилось к 137-летнему рекорду

Этим летом средняя температура воздуха в столице составила +21,5 ºС, что на 2,8 ºС превысило климатическую норму.

Следовательно, сообщает Центральная геофизическая обсерватория, лето-2018 стало одним из самых теплых с 1881 года.

Самым холодным за все летние месяца синоптики называют 7 июня, когда под утро температура опустилась до +8,5°С. А наиболее жарким днем, 15 августа, столбик термометра подпрыгнул до +32,8°С. В общем дней с жарой, которая превысила 30°С, этим летом было 12. И интересно, что девять из них пришлись на август. Температура первых восьми месяцев 2018 года превысила климатическую норму на 2,2°С, что выводит нынешний год на третью позицию среди самых теплых за 137 лет.

В обсерватории также отмечают, что особенностью этого лета в Киеве были осадки. В июне в Киеве выпало 111 мм осадков, что составляет полторы месячные нормы. В то же время август был сухим – в столице их выпало всего 22 мм.

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