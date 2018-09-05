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среда, 5 сентября, 2018, 14:08 Экономика
Зарплаты бюджетников, привлеченніх к борьбе с Россией, вырастут на 50%

Кабмин утвердил увеличение на 50% зарплат бюджетников, которые участвуют в обеспечении осуществления антитеррористической операции или привлеченные к мероприятиям по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, заработная плата работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, которые участвуют в обеспечении осуществления антитеррористической операции, а также работников, привлекаемых к проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, вырастет на 50% за фактическое время пребывания в районах проведения ООС при наличии подтверждающих документов.

Кроме того, правительство рекомендует руководителям других субъектов хозяйствования предусмотреть в коллективных договорах соответствующую норму.
бюджетникизарплатаУкраинановости Украиныновости экономики
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2018-09-05 15:33 :36