Законопроект о поздравлении ВСУ «Слава Украине!» рассмотрят по сокращенной процедуре

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять за основу президентский законопроект, который предусматривает установление в Вооруженных Силах Украины нового приветствия «Слава Украине! – Героям слава!» вместо приветствия советского образца.

Соответствующее решение комитет принял на заседании 5 сентября, сообщает «Укринформ».

«Рекомендовать принять (законопроект) за основу по сокращенной процедуре подготовки ко второму чтению», – отметил председатель профильного комитета Сергей Пашинский.

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 3 сентября внес в Верховную Раду законопроект №9036 «О внесении изменений в уставы Вооруженных Сил Украины», которым предусматривается установление в ВСУ нового приветствия «Слава Украине! – Героям слава!» вместо приветствия советского образца «Здравствуйте, товарищи!» и «Желаем (желаю) здоровья!».

Законопроектом предлагается изменения к Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Украины, Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Строевого устава Вооруженных сил Украины относительно установления нового военного приветствия «Слава Украине» – «Героям слава», а также упорядочения Ритуала поднятия Государственного Флага Украины.

Предлагается также ввести альтернативное военное обращение «господин» к действующему «товарищ».

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