Игорь Жданов призвал все сборные Украины разместить на форме лозунг «Слава Украине!»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов одобрил размещение на футболках сборной Украины лозунги «Слава Украине!».

Игорь Жданов в своем facebook, в частности, призвал другие национальные сборные поддержать подобную практику.

«Стильно, модно, патриотично! Поддерживаю и призываю другие национальные сборные команды Украины по различным видам спорта перенимать подобную практику размещения лозунга «Слава Украине!» при заказе и изготовлении формы. А первыми, насколько я помню, такую традицию основали Национальные паралимпийская и дефлимпийская сборные команды нашей страны. Слава Украине!», – написал Игорь Жданов.

Напомним, сборная Украины по футболу презентовала вчера, 4 августа, на стадионе НСК «Олимпийский» новый комплект формы. Над фамилией на футболках размещена надпись «Слава Украине!». Также на футболках есть украинский национальный орнамент.

Презентация новой формы состоялась перед началом открытой тренировки сборной Украины по футболу в рамках подготовки к стартовым матчам Лиги наций УЕФА, которые состоятся завтра, 6 сентября, против Чехии на выезде и в воскресенье, 9 сентября, против Словакии во Львове.

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