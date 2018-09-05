Всеядные хищники: биологи обнаружили акул, питающихся водорослями

Небольшие акулы-молоты, распространенные у американского побережья Атлантики и Тихого океана, питаются не только мясом, но, при необходимости, также растительной пищей.

О всеядности этих акул ученые рассказывают в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, пишет naked-science. Настоящие всеядные должны иметь возможность усваивать и растительные волокна, но от акул этого никто не ожидал, так что открытие Саманты Ли (Samantha Leigh) и ее коллег из Калифорнийского университета в Ирвайне стало настоящей сенсацией.

Акулы-молоты достигают длины немногим более метра и массы до 10 килограммов, питаясь моллюсками и рыбой. Еще в 2007 году ученые впервые заметили у них привычку жевать водоросли. В некоторых случаях содержимое желудков этих рыб состояло из растений более чем на 60 процентов. С тех пор считалось, что акулы только поглощают растительную массу, не получая из нее питательных веществ: например, случайно захватывая во время активной охоты на кальмаров, которые прячутся в зарослях.

Однако Саманта Ли и ее соавторы решили проверить это экспериментально. Для начала они вырастили достаточное количество морских водорослей, которые подкармливали содой, содержащей слаборадиоактивный углерод-13. Эти растения составили до 90 процентов еды, на которой в течение трех недель держали пять пойманных акул. Авторы анализировали состав их выделений, а потом усыпили акул и исследовали их желудочно-кишечный тракт.

Эта работа показала, что акулы-молоты действительно способны усваивать питательные вещества из растительной пищи и обладают необходимыми для этого клеточными и биохимическими механизмами. Углерод-13 оказался в их крови и тканях печени, показав, что они успешно переваривают растительные волокна. По оценке ученых, этим акулам удавалось получать до половины веществ, содержащиеся в водорослях. Биохимический анализ показал, что в них есть и ферменты, необходимые для того, чтобы быть по-настоящему всеядными акулами.

Кстати, находка указывает не только на новые диетические способности этих хищников, но и заставляет по-новому взглянуть на пищевые и экологические взаимодействия между живыми организмами, населяющими теплые прибрежные воды Тихого океана и Атлантики. Цветочные водоросли, которыми так активно питаются эти акулы, составляют базу местных экосистем, и акулы-молоты, как оказалось, могут вносить заметный вклад в их динамику, питаясь не только растительноядными организмами, но и самыми водорослями.

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