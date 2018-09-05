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среда, 5 сентября, 2018, 12:52 Политика
В Измаиле стартовали первые украинско-румынские учения военных «Riverine-2018»

Вчера, 4 сентября, в Измаиле Одесской области стартовали украинско-румынские военно-морские учения «Riverine -2018».

Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

 

Целью учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их оперативной совместимости и возможностей проведения операций по безопасности на реке Дунай.

На церемонию открытия маневров прибыли представители командования Военно-морских сил ВС Украины, Государственной пограничной службы Украины, Морских сил и береговой охраны Румынии, а также органов государственной власти.

«Такие двусторонние украинско-румынские учения «Riverine-2018» мы проводим впервые. Они направлены на укрепление региональной безопасности и улучшения взаимодействия между флотами Украины и Румынии, – отметил заместитель начальника управления боевой подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Андрей Куриленко. – Эти маневры позволят нам поддерживать стабильность в регионе, качественно тренировать силы и внедрять стандарты взаимодействия между военными моряками», – добавил он.

Украинские и румынские военные моряки и пограничники в течение трех дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимости катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на реке Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций.

Учения будут проходить на участке реки Дунай от г. Измаил (Украина) до г. Брэила (Румыния) и продлятся до 6 сентября 2018 года.
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2018-09-05 15:34 :48